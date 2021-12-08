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Происшествия8 декабря 2021 3:07

Жительница Томска потеряла более 200 тысяч рублей, поверив в «новогоднюю акцию» от банка

Томичка сообщила мошенникам данные карты и коды из смс-сообщений
Елена Андреева
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Мошенники в телефонных разговорах по-прежнему активно представляются сотрудниками банков.

Мошенники в телефонных разговорах по-прежнему активно представляются сотрудниками банков.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Томичка перевела более 200 тысяч рублей мошенникам, поверив в новогоднюю акцию от банка; женщина сообщила аферистам коды из смс-сообщений, сообщили в полиции региона.

«В дежурную часть ОМВД по Кировскому району города Томска поступило сообщение о хищении денежных средств от местной жительницы, 1971 года рождения. 50-летней томичке позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей банка, и заявила, что в преддверии Нового года для «хороших плательщиков» предусмотрена специальная акция – снижение ставки по кредиту и бесплатное обслуживание карты», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

Жительница Томска сообщила аферистке данные карты и коды из смс-сообщений, а через несколько дней обнаружила списание со счета более 200 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».