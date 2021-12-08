В начале 2022 года будет объявлен аукцион на проведение строительных работ в томском лицее №8

Здание на проспекте Кирова является памятником регионального значения. Фото: СОЦСЕТИ

В начале 2022 года в Томске будет объявлен новый аукцион на проведение строительных работ в здании 8-го лицея на пр. Кирова, 12, сообщает телеграм-канал мэрии города.

«Аукцион будет объявлен в начале 2022 года уже на полную стоимость ремонтных работ – порядка 290 млн рублей. Это позволит привлечь к торгам крупные строительные организации», - говорится в сообщении.

На этой неделе работает согласительная комиссия, формирующая параметры бюджета Томска Объявлено, что в ходе работы комиссии, найдены средства на завершение капитального ремонта лицея.

«К заложенным на эти цели в бюджете на 2021 года и плановый период 2022-2023 годов 167 млн рублей будут добавлены около 107 млн рублей. Кроме того, руководству города удалось достигнуть договоренности с региональным властями о выделении недостающего финансирования - 80 млн - из бюджета области. Также власти Томска рассчитывают получить поддержку из федерального бюджета - обсуждается сумма порядка 40 млн рублей», - сообщает телеграм-канал мэрии.

В департаменте капитального строительства уточнили, что к строителям, ведущим работы на объектах, подобных 8-му лицею, предъявляются особые требования, в частности, они должны иметь соответствующий опыт ремонта «исторических» зданий. Таких строительных организаций в Томске мало.

Занятия в здании лицея не проводятся с 2019 года из-за трещины в фасаде.