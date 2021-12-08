Дома на 3 улицах Томска останутся без электричества 8 декабря

Жителям нескольких улиц в Томске сегодня в течение дня предстоит обходится без электричества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Без электричества с 9 утра до 17.00 8 декабря останутся дома на улицах Буткеевской и А. Иванова в связи с плановыми профилактическими работами, сообщает компания «Горсети».

«8 Декабря под отключения попадают ул. Буткеевская 5,6-8,7-а,уч.7-а, ул. Иванова Аркадия 12-16,14 стр.1,16-г,25,35, Усть-Керепеть 2,6-38,7-17,21-37,34/1,42-46,43-47,51-61,52-а,54-70,55-а,61-а,62-а,65-69,67-а», - говорится в сообщении.

Полный список адресов, где в течение дня не будет электричества, можно увидеть на сайте «Горсетей».