Мороз и умеренный снег ожидаются в Томской области 8 декабря

Как и прогнозировали синоптики, в Томскую область пришли морозы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области 8 декабря, возможны осадки, сообщает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В отдельных районах возможен небольшой снег, местами гололедно-изморозевые явления», - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура ночью -21…-26°С, по северу области -24…-32°С.

Температура днем -17…-22°С, местами -11…-16°С.

На дорогах гололедица.