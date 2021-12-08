Мороз и умеренный снег ожидаются в Томской области 8 декабря

Как и прогнозировали синоптики, в Томскую область пришли морозы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области 8 декабря, возможны осадки, сообщает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В отдельных районах возможен небольшой снег, местами гололедно-изморозевые явления», - говорится в сообщении.
Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Температура ночью -21…-26°С, по северу области -24…-32°С.
Температура днем -17…-22°С, местами -11…-16°С.
На дорогах гололедица.