Новый скорый поезд №869/870 будет курсировать между Томском и Новосибирском

Поезд между Томском и Новосибирском имеет непростую биографию... Фото: Иван МАКЕЕВ

С 12 декабря между Томском и Новосибирском станет ходить новый скорый поезд № 869/870, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Специалисты информируют о том, что с вводом нового графика движения поездов состав будет курсировать 5 раз в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отмечается, что отправляться со станции Томск-2 он будет в 6.35, со станции Томск-1 в 6.58, прибывать на станцию Новосибирск-главный в 11.30.

Стоит заметить, что время в пути составит 5 часов 5 минут. На маршруте предусмотрены 6 остановок: на станциях Томск-1, Тайга-2, Яшкино, Юрга-1, Болотная и Мошково.

Стоимость проезда по полному маршруту составит от 650 рублей и больше в зависимости от класса обслуживания вагона.

Сообщается о том, что первому пассажиру, купившему билет на поезд № 869/870, компания «Кузбасс-пригород» вручит памятный подарок.

Напомним, что электричка из Новосибирска в Томск и обратно ходила в 2004-2010-х годах, но потом ее отменили из-за нерентабельности.