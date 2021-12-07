На севере Томской области суд начинает рассмотрение уголовного дела пенсионера, который оскорбил главу поселения

Нравы в селах и деревнях Томской области простые... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Парабельском районе Томской области мировому судье направлено уголовное дело 67-летнего местного жителя, который обвиняется в оскорблении представителя власти – главы сельского поселения, местная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура региона.

«В ходе расследования установлено, что в ноябре 2021 года находящийся в состоянии опьянения мужчина зашел в помещение дома культуры д. Луговское Парабельского района, где в это время Глава Нарымского сельского поселения выступала перед населением с отчетом о проделанной работе. Местный житель в грубой нецензурной форме высказал оскорбления в адрес главы, после чего был выведен гражданами из помещения», – говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

Специалисты информируют о том, что уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка Парабельского судебного района Томской области.

Заметим, что в регионах Томской области такие истории случаются регулярно.