В Томском районе задержана местная жительница, которая ножом нанесла смертельную рану мужу

Типичное "бытовое убийство": ссора, алкоголь и кухонный нож... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале декабря текущего года в селе Моряковский Затон Томского района Томской области местная жительница нанесла удар ножом своему супругу, от которого он вскоре умер. Сотрудники СУ СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба регионального управления правоохранительного ведомства.

«По предварительным данным, в ночь на 6 декабря 2021 года 37-летняя жительница села Моряковский Затон Томского района Томской области, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, действуя с целью причинения тяжкого вреда здоровью своему мужу, не желая его смерти, нанесла ему удар ножом в область бедра. От полученного повреждения мужчина скончался на месте спустя непродолжительное время», – говорится в сообщении пресс-службы СУ Следкома.

Специалисты информируют о том, что подозреваемая задержана.

Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается.

Заметим, что статья УК, которая вменяется подозреваемой, подразумевает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.