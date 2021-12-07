Власть Томской области просит Москву увеличить количество бюджетных мест в местных университетах

Власть Томской области хочет, чтобы выпускники вузов помогли региону в конкретных сферах! Фото: Игорь Тюрин

Министерство науки и высшего образования страны выделило томским университетам на следующий учебный год свыше 12 тыс. бюджетных места. Однако областная власть попросила Москву увеличить квоту почти на 2 тыс. мест на нужных региону специальностях. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

По словам зам. губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмилы Огородовой, на заседании профильного координационного совета при правительстве России были обсуждены вопросы увеличения бюджетных мест для подготовки медицинских кадров и кадров для цифровой экономики.

Руководитель отметила, что перед регионами стоит задача в эпоху цифровизации и непростой эпидемиологической обстановки не только подготовить специалистов для работы в этих сферах, но и закрепить молодые кадры на местах, обеспечив их работой и социальной поддержкой.

Заметим, что бюджетные места выделяются по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры для обучения по очной, очно-заочной и заочной формам.