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Происшествия7 декабря 2021 10:53

За одиннадцать месяцев в Томской области в пожарах погибли 47 человек, а в водоемах утонули 36 человек

Количество погибших в пожарах в регионе снижается
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Каждый год в пожарах и на водоемах Томской области погибают десятки жителей региона!

Каждый год в пожарах и на водоемах Томской области погибают десятки жителей региона!

Фото: Влад КОМЯКОВ

За 11 месяцев текущего года в Томской области в пожарах погибли 47 человек, среди которых оказалось два ребенка, за это же время на водоемах утонули 36 человек. Об этом сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону. Данная информация прозвучала на учебно-методическом сборе в администрации области.

По словам заместителя губернатора Томской области Игоря Толстоносова, за период с января по ноябрь 2021 года в регионе произошло 2 267 пожаров. Количество погибших в этих ЧС людей снизилось на 16 человек по сравнению с прошлым годом и составляет 47 человек, среди которых два ребенка. Огнеборцами спасен 371 человек.

Руководитель отметил, что в то же время на водных объектах региона произошло 46 происшествий, в которых погибли 36 человек. Сотрудниками профильных служб спасен 21 человек.