Сергей Ильиных освобожден от должности заместителя губернатора Томской области

В течение 6 лет Сергей Ильиных занимался вопросами внутренней политики в администрации Томской области. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности своего заместителя по внутренней политике Сергея Ильиных; теперь две должности будет совмещать зам по территориальному развитию, сообщила пресс-служба обладминистрации.

- Сергей Ильиных 7 декабря завершил свою работу в администрации Томской области. Она была нелегкой, во многом я ему благодарен, но сейчас время перемен, - прокомментировал отставку глава региона.

Внутренней политикой займется действующий вице-губернатор по территориальному развитию Анатолий Рожков, он будет совмещать две должности.

- У меня есть субъективные и объективные причины оставить должность, в которой я работал шесть лет, - заявил сам Ильиных, начинавший свою трудовую биографию с должности специалиста управления кредитования одного из томских банков.

Сейчас он является членом президиума регионального политического совета партии "Единая Россия".

«В преддверии нового электорального цикла внутриполитический блок должен быть полностью обновлен. У Томской области будет новый секретарь отделения «Единой России», новый руководитель регионального исполкома партии власти и новый куратор внутриполитического блока», - добавил бывший замгубернатора.