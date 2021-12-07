Арест статусного гаджета заставил томича оплатить 100-тысячный долг

Арест дорогого мобильного телефона заставил томича погасить долг. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Томич оплатил 100-тысячный долг после того, как приставы арестовали его сотовый телефон и направили документ о взыскании на работу должнику, сообщили в региональном управлении ФССП.

«Риск лишиться iPhone 11 от Apple и вероятность огласки долгов на работе стали стимулом для томича при выплате задолженности», - говорится в сообщении службы.

Мужчина был обязан погасить долг за аренду департаменту управления муниципальной собственностью. Сумма долга составляла 100 тысяч рублей. Кроме того, необходимо было оплатить госпошлину и исполнительский сбор в бюджет РФ.

Денег на счетах должника не оказалось, тогда приставы отправили документ о взыскании долга по месту работы мужчины.

Получив постановление об обращении взыскания на заработную плату, томич пришел на прием к судебному приставу.

Должник дал понять, что пострадает его репутация и попросил не применять принудительные меры, однако пристав настаивал на том, что судебное решение необходимо исполнить. В качестве гарантии оплаты долга он наложил арест на мобильный телефон неплательщика.

В тот же день мужчина перечислил на депозитный счет отделения требуемую сумму, после чего постановление об обращении взыскания на заработную плату было отменено.