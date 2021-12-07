В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще 3 человека

За последние сутки в стране выявлено 31 096 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

7 декабря 2021 года стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 640 человек.

Также в Томской области выявлен 221 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 57 422 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 218 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 41 622 человек.

Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,93. В коечном фонде свободно 25,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 31 096 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 182 пациентов скончалось, 34 615 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 864 845 человек, 283 644 скончались, 8 565 091 выздоровели.

7 декабря "КП-Томск" писала о том, что в Томскую область поступила новая партия вакцины "ЭпиВакКорона".