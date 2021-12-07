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Общество7 декабря 2021 7:46

Более 200 детей родилось в 2021 году в Томской области после ЭКО

Процедура экстракорпорального оплодотворения за год в регионе была проведена 865 раз
Елена Андреева
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Экстракорпоральное оплодотворение используется во всем мире уже почти 40 лет.

Экстракорпоральное оплодотворение используется во всем мире уже почти 40 лет.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В 2021 году в Томской области после ЭКО на свет появились 212 малышей; расходы, а это более 63 миллионов рублей, взял на себя территориальный фонд ОМС. сообщил телеграм-канал «Область здоровья».

- Экстракорпоральное оплодотворение — это сложная, но высокоэффективная процедура, благодаря которым семьи с различными нарушениями репродуктивной функции имеют шанс стать родителями, — уточнила главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Томской области Татьяна Чернобай.

ЭКО — процедура искусственного оплодотворения. Яйцеклетку оплодотворяют в лабораторных условиях. Эмбрион выращивают в лаборатории и подсаживают в матку женщины, после чего ожидают развития беременности.

Процедуры ЭКО входят в программу «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Всего в 2021 году в медицинских организациях Томской области проведено 865 процедур ЭКО, больше всего — в областном перинатальном центре им. И.Д. Евтушенко и в клиниках СибГМУ.

Считается, что из 20 беременностей, выполненных путем ЭКО, 18 заканчиваются полноценными родами ребенка.

Само ЭКО не означает, что в дальнейшем женщина не сможет забеременеть и выносить ребенка своими силами.