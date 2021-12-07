В Верхнекетском районе задержан нетрезвый водитель, уже привлекавшийся к ответственности за пьяное вождение

Общаясь с водителем отечественного внедорожника, полицейский почувствовал резкий запах алкоголя, речь нарушителя была невнятной. Фото: Алексей ФОКИН

В Верхнекетском районе Томской области участковый уполномоченный полиции задержал 35-летнего мужчину, подозреваемого в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в правоохранительных органах региона.

«Участковый заметил автомобиль ВАЗ 2121, двигающийся во встречном направлении с постоянно меняющейся траекторией, чем создавал опасность для других участников дорожного движения», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

Сотрудник правоохранительных органов ехал по территории поселка Степановка на служебной машине, он начал преследовать «Ниву», призывая водителя к остановке звуковыми и световыми сигналами; вскоре автомобиль остановился. За рулем находился местный житель, мужчина 1989 года рождения, ранее уже привлекавшийся к ответственности по статье 264.1 УК РФ.

Общаясь с водителем отечественного внедорожника, полицейский почувствовал резкий запах алкоголя, речь нарушителя была невнятной.

Дознавателями ОМВД по Верхнекетскому району возбуждено уголовное дело - «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Автомобиль у нарушителя изъят, подчеркивают в полиции.

Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения – очень серьезное правонарушение, за совершение которого при определенных обстоятельствах может наступить уголовная ответственность.