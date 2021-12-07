Мэрия Томска намерена обратиться в суд в связи с самовольной реконструкцией здания бизнес-центра «Гринвич»

В администрацию Томска поступило уведомление о выявлении самовольной постройки в здании бизнес-центра на проспекте Ленина. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Мэрия Томска намерена обратиться в суд по факту выявления самовольной постройки в 6-этажном здании бизнес-центра «Гринвич» на проспекте Ленина, об этом сообщил телеграм-канал городской администрации.

«По информации городского департамента архитектуры и градостроительства, разрешение на реконструкцию здания бизнес-центра «Гринвич» по адресу пр. Ленина, 60/1 администрацией города Томска не выдавалось», - говорится в сообщении.

Здание на Ленина площадью 8 748 м², 2013 года постройки, имеет 6 этажей. В начале декабря 2021 года стало известно, что собственники самовольно надстраивают 7 этаж здания.

В мэрии уточнили, что представители администрации уже побывали в здании на главном проспекте города и лично зафиксировали факт проведения работ по реконструкции объекта.

До этого выездное обследование бизнес-центра «Гринвич» провели специалисты регионального Комитета по охране культурного наследия провели. Было выявлено нарушение требований постановления администрации Томской области «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны».

В 6-этажном здании на Ленина располагаются, в том числе, агентство недвижимости, кафе.

В данный момент городские власти готовят документы для обращения в суд, кроме того, информация направлена в Главную инспекцию государственного строительного надзора Томской области для принятия решения в рамках ее полномочий.