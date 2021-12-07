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Общество7 декабря 2021 6:03

Томичи могут отслеживать местонахождение общественного транспорта в сервисе «Яндекс.Карты»

Информация обновляется каждые 30 секунд
Елена Андреева
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Основа сервиса «Яндекс. Карты» — спутниковые снимки. Для подробных схем городов нужны детальные снимки, на которых можно разглядеть даже дорожную разметку.

Основа сервиса «Яндекс. Карты» — спутниковые снимки. Для подробных схем городов нужны детальные снимки, на которых можно разглядеть даже дорожную разметку.

Фото: Ксения Высотина

Сервис «Яндекс.Карты» начал отображать движение общественного транспорта в Томске; увидеть, где находится нужный трамвай, троллейбус или автобус и через сколько они прибудут на конкретную остановку, можно в веб-версии "Яндекс.Карт" и в мобильном приложении, сообщила пресс-служба «Яндекса».

"Каждому автобусу, трамваю и троллейбусу соответствует метка с номером маршрута, которая отображает реальное местоположение транспорта. Информация об этом приходит раз в 30 секунд", – говорится в сообщении поисковика.

По данным пресс-службы, всего в "Яндекс.Картах" доступны 29 маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов в Томске.

В компании также отмечают, что каждый месяц мобильным приложением и веб-версией "Яндекс.Карт" пользуются 50 млн человек в России. Приложение работает в том числе офлайн.