Житель Томск распилил и вывез алюминиевые рельсы с территории предприятия на улице Профсоюзной

Перед тем, как вывезти похищенные рельсы с родного предприятия, сотрудник распилил их. Фото: Олег УКЛАДОВ

Томич вывез с территории предприятия в Ленинском районе города алюминиевые рельсы, предварительно распилив их на мелкие части. Сумма ущерба составила более 1,5 миллионов рублей, сообщили в полиции региона.

«В ОМВД по Ленинскому району г. Томска поступило заявление о хищении имущества с территории одного из предприятий областного центра. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее несудимый 36-летний житель Томского района», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

Предварительно установлено, что мужчина, являясь сотрудником организации на ул. Профсоюзной, «болгаркой» распилил алюминиевые пути общей протяженностью около 150 метров. Поместив груз в служебный автомобиль, он свободно вывез его с территории предприятия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В полиции также уточнили, что уже установлена причастность жителя Томска к совершению еще 6 эпизодов хищений имущества на данном предприятии. Расследование продолжается.