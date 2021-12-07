Почти 28 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона" поступило в Томскую область

С начала вакцинации в регион поступило более 640 тыс. доз вакцины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томскую область поступило почти 28 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона». Уже скоро ее распределят по больницам и мобильным пунктам. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«В Томскую область поступило 27 630 доз вакцины "ЭпиВакКорона". Вакцина будет распределены во все медицинские организации региона, в том числе в мобильные пункты», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в томском департаменте здравоохранения напомнили, что вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» рекомендуется лицам старше 18 лет, как для первичной вакцинации, так и для повторной, если в первый раз человек прививался другим препаратом.

Добавим, что всего с начала вакцинации в регион поступило более 640 тыс. доз вакцины. А именно: «Спутник V» – более 466 тыс. доз; «Спутник Лайт» – более 118 тыс. доз; «ЭпиВакКорона» – более 50 тыс. доз; «КовиВак» – более 6 тыс. доз.

Напомним, что ранее сообщалось, как Томская область преодолела пик заболеваемости очередной волны коронавируса. В регионе четвертая по счету волна длится с середины октября.