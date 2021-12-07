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Общество7 декабря 2021 4:32

В Томской области четверо местных жителей получили звание "Народный мастер"

«Народными» стали мастера из Асиновского, Первомайского, Колпашевского районов и Томска
Ксения Высотина
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Почетное звание «Народный мастер Томской области» глава региона учредил в июле 2021 года.

Почетное звание «Народный мастер Томской области» глава региона учредил в июле 2021 года.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Четверо жителей томской области получили звание «Народный мастер». Ими стали мастера из Асиновского, Первомайского, Колпашевского районов и Томска, сообщает пресс-служба областной администрации.

«По итогам конкурса «Народный мастер Томской области», который в 2021 году проходит во второй раз. На конкурс поступило семь заявок из шести муниципалитетов», - говорится в сообщении.

Также отдельно отметили, что одна из победительниц Надежда Желамская уже более 30 лет разрабатывает и изготавливает изделия в технике лоскутного шитья. Большое внимание мастер уделяет сохранению и развитию традиций, совмещая уже отработанные техники и новаторство.

Добавим, что почетное звание «Народный мастер Томской области» глава региона учредил в июле 2021 года.