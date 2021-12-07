Полиция просит помощи в поисках несовершеннолетней девушки из села Озерное

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение девушки, обратиться в ОМВД России по Колпашевскому району по телефону 8-(38254) 535-22, 02 (102 с мобильного). Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Полиция ищет пропавшую 17-летнюю девушку, которая пропала в Колпашевском районе в селе Озерное. Мария Лагутина ушла из дома 6 декабря и не вернулась, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В дежурную часть ОМВД России по Колпашевскому району поступило сообщение о том, 6 декабря 2021 года около 19 часов ушла из дома по улице Обская села Озерное Колпашевского района несовершеннолетняя Лагутина Мария, 2004 года рождения», - говорится в сообщении.

Утачаются примет пропавшей: рост 160-165 см, телосложение среднее, волосы короткие русые, окрашенные, корни имеют более светлый оттенок, кожа бледная.

Мария была одета в розовую вязаную шапку, с эмблемой на передней части, розовую куртку «парка» тканевую с карманами на груди, и двумя шнурками в области пояса, джинсы темные, черные сапоги с высоким берцем.

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение девушки, обратиться в ОМВД России по Колпашевскому району по телефону 8-(38254) 535-22, 02 (102 с мобильного).