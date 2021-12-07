Более 114 млн рублей в 2022 году будет затрачено на сохранение исторического наследия и совершенствования архитектуры в Томске

В целом по программе в бюджете 2022 года запланированы расходы в размере 105,8 млн рублей. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В 2022 году в Томске на муниципальные программы по совершенствованию архитектурного облика и сохранение исторического наследия выделено более 114 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«В рамках муниципальной программы «Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска» в 2022 году в том числе предусмотрены расходы на проведение мероприятий по обеспечению эффективности территориального планирования и землепользования (15,7 млн рублей)», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в городской администрации рассказали, что в рамках подпрограммы «Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности» планируется выделить более 4,5 млн рублей на создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования «Город Томск» и их актуализацию.

Но и это еще не все. Также на реализацию мероприятий муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» планируется выделить порядка 4,4 млн рублей.