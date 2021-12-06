В Томске на согласительной комиссии договорились о выделении средств на контейнерные площадки и ремонт лестницы

В Томске - огромное количество проблем, которые требуют финансирования... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В бюджете Томска на 2022 год мэрия и депутаты в результате работы согласительной комиссии запланировали, в частности, выделение 27 млн рублей на обустройство городских контейнерных площадок. Деньги пойдут на обустройство 1,5 тыс. площадок для складирования ТКО во всех районах областного центра, сообщил представителям СМИ в понедельник спикер гордумы Чингис Акатаев.

По его словам, сначала в проекте бюджета было 13,5 млн рублей на обустройство и содержание контейнерных площадок. В результате, решили увеличить финансирование статьи в два раза. Выделенные средства пойдут на приведение площадок на муниципальной земле в порядок, в частности, за счет строительства ограждений, чтобы мусор не разлетался по сторонам.

Специалисты сообщают о том, что также планируется выделить более 4 млн рублей на ремонт лестницы, соединяющей микрорайон Каштак 1 и микрорайон Черемошники, последний находится намного ниже первого. На состояние лестницы давно жалуются местные жители.

Кроме того, чиновники и народные избранники договорились о том, что в будущем году планируется выделить дополнительные 8 млн рублей на содержание внутриквартальных проездов и зон рекреации в районах областного центра.