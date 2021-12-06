В Шегарском районе Томской области задержан мужчина, который зарезал односельчанина

"Бытовые" убийства в ходе совместной пьянки, а затем - ссоры, самое обычное дело... Фото: Олег ЗОЛОТО

В начале декабря правоохранители обнаружили в селе Игреково Молчановского района Томской области тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следователи СУ СКР региона возбудили уголовное дело по признакам убийства. Об этом сообщила областная пресс-служба правоохранительного ведомства.

Специалисты пресс-службы управления Следкома по Томской области информируют о подробностях происшествия. «По предварительным данным, 2 декабря 2021 года 33-летний житель села Игреково Молчановского района Томской области, находясь в квартире с односельчанином, в ходе ссоры нанес ему удар ножом в область груди. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», – говорится в сообщении.

Сообщается о том, что подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Суд заключил его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.