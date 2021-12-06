В бюджете Томска на 2022 год запланировано свыше 270 миллионов рублей на озеленение

Томск достаточно зеленый город, на территории которого много скверов, парков и лесопосадок. Фото: Ксения Высотина

Администрация Томска и городские депутаты на согласительной комиссии приняли решение, в частности, в бюджете на 2022 год предварительно запланировать на работы по обустройству и озеленению 272 млн рублей, об этом рассказали сайт и социальные сети мэрии областного центра. Деньги выделяются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Ранее пресс-служба мэрии Томска проинформировала о том, что следующем году администрация областного центра намерена направить на озеленение города и содержание общественных пространств порядка 100 млн рублей. Отмечается, что сегодня официально общая площадь зеленых насаждений, в которую входят парки, скверы, рощи и прочие засаженные «зеленым другом» пространства, в Томске составляет 9 756 га.

Специалисты уточняют, что победителю муниципального конкурса по контракту предстоит очищать клумбы от мусора, засеивать их газонными травами и цветами, обрабатывать гербицидами и регулярно поливать. Также в обязанности подрядчика входит освобождать улицы областного центра от старовозрастных и аварийных деревьев, высаживать новые, готовить пространства к городским праздникам, проводить противоклещевую и дератизационную обработки.

Заметим, что окончательное решение по объему расходов будет принято на собрании депутатов думы города Томска, которое состоится 9 декабря.