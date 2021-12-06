В Колпашевском районе Томской области 6 декабря открыта ледовая переправа через реку Обь

На севере Томской области погода позволяет открывать ледовые переправы... Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Вечером 6 декабря открыта ледовая переправа через реку Обь на автодороге Томск – Каргала – Колпашево в северном районе Томской области, сообщила пресс-служба администрации региона. Она стала второй за сутки, об открытии переправы через реку Кеть в Верхнекетском районе сайт КП в Томске уже писал.

Специалисты МЧС информируют о том, что переправа у города Колпашево рассчитана на максимальную транспортную нагрузку не более двух тонн. Через реку организованы две полосы движения, каждая из которых протяженностью более 1 километра.

Отмечается, что с информацией о действующих ледовых переправах можно ознакомиться на сайте «Томскавтодора».