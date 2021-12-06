В Шегарском районе Томской области две женщины оскорбили односельчанку из-за мужчины

В сельских районах Томской области кипят нешуточные страсти... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шегарском районе Томской области суд назначил двум местным жительницам административный штраф за оскорбление односельчанки. Сделано это было после проведенной местной прокуратурой проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Проверкой установлено, что в августе 2021 в дом заявительнице ворвались в дом две односельчанки, одна из которых подозревала мужа в неверности. Обнаружив мужчину в доме у заявительницы, местные жительницы в присутствии несовершеннолетних детей потерпевшей высказали в ее адрес нецензурные выражения, оскорбляющие ее честь и достоинство», – сказано в сообщении пресс-службы.

Специалисты отмечают, что по результатам проверки прокурор района возбудил в отношении правонарушительниц дела об административных правонарушениях за оскорбление.

Сообщается о том, что, рассмотрев дело, суд назначил виновным наказания в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей каждой.