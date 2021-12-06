Житель Томска рискует лишиться гаража за то, что затопил квартиру соседки

Томич не собирался возмещать ущерб соседке после того, как ее затопил, тогда в дело вмешался суд. Фото: Николай ХИЖНЯК

Житель Томска затопил соседскую квартиру и отказался платить за причиненный ущерб, теперь ему придется исполнить решение суда принудительно, сообщили в региональном управлении ФССП.

«Коммунальная авария в многоквартирном доме ударила по семейному бюджету пострадавшей хозяйки. Согласно решению суда гражданин, по вине которого была затоплена соседняя квартира, обязан заплатить компенсацию в 140 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

После возбуждения исполнительного производства, приставы несколько раз пытались встретиться с должником, однако мужчина игнорировал все поступающие ему извещения.

В отделении судебных приставов по Октябрьскому району выяснили, что в собственности у должника 4 объекта недвижимости — две квартиры и два бокса в гаражном комплексе. Кроме того, он владеет иномаркой Toyota Venza 2013 г.в.

Был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в Росреестре и ГИБДД в отношении имущества должника, чтобы тот не смог продать или передать его до полного погашения долга.

Затем приставы арестовали один из гаражей, предварительно оценив объект в 400 тыс. рублей.

В случае, если томич не погасит долг в установленный срок, включится алгоритм по оценке и реализации имущества, уточнили в службе.