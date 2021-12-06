На реке Кеть в Томской области открыта ледовая переправа

Ледовые переправы открываются в Томской области одна за одной. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Ледовая переправа открыта на реке Кеть около населенного пункта Катайга, об этом 6 декабря сообщило региональное управление МЧС.

«Переправа в Верхнекетском районе стала 5-ой из уже открытых в этом сезоне», - говорится в сообщении.

Зимние дороги работают на реке Ларь-Еган у населенного пункта Ларино в Александровском районе Томской области; на реке Парабель вблизи населенного пункта Новиково в Парабельском районе; в Тегульдетском районе на реке Чулым в районе поселка Берегаево; - в районе деревни Озерное Тегульдетского района также на реке Чулым.

Всего в этом году на территории Томской области запланировано открытие более 60 ледовых переправ и двух наплавных мостов. Сегодня эти мосты уже действуют на реке Салат и на реке Чижапка в Каргасокском районе, уточнили в МЧС.

Движение по льду не терпит резких движений. Выезжать на переправу нужно плавно, без рывков. Резко тормозить также не стоит.

Двери автомобиля не должны быть заблокированы. Ремни безопасности обязательно отстегиваются. Пассажиры не должны находиться в автомобиле вместе с водителем. Они передвигаются по льду самостоятельно и высаживаются перед выездом на переправу.