В Колпашеве будут судить 20-летнюю девушку, снявшую более 60 тысяч рублей с чужой банковской карты

Девушка сочла возможным оставить себе чужую банковскую карту и оплачивать ей покупки в магазинах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Колпашевский районный суд начинает рассмотрение уголовного дела о краже денег с банковской карты; на скамье подсудимых – 20-летняя местная жительница, сообщили в прокуратуре Томской области.

«Колпашевская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража денежных средств с банковского счета)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, события развивались так - в сентябре 2021 года юная женщина проводила время в компании своего знакомого. Когда возникла необходимость дополнительно приобрести алкогольные напитки, мужчина отправил знакомую в магазин, снабдив ее своей банковской картой. Пин-код от карты хозяин также сообщил девушке.

Молодая женщина оставила карту себе и с сентября по октябрь 2021 года рассчитывалась ей в магазинах Колпашево, потратив более 64 тыс. рублей.