Томичка, сделав заказ в интернет-магазине, получила грунт вместо головного убора из меха

64-летняя томичка поверила в то, что изделие из меха может стоить менее 300 рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница Томска, поверив в 90% скидку на меховые головные уборы, получила по почте грунт от мошенников, сообщили в полиции региона.

«В дежурную часть ОМВД по Ленинскому району города Томска обратилась жительница областного центра, 1957 года рождения, которая рассказала полицейским, что увидела в сети Интернет рекламу магазина по продаже меховых капоров со скидкой в 90 % по 289 рублей», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Капор - это женский головной убор, завязывающийся под подбородком.

Пенсионерка выбрала понравившиеся ей модели и оформила заказ. Товар должен был прийти посылкой с наложенным платежом в размере более 4 500 рублей. На почте томичка обнаружила, что вместо заказанных головных уборов в коробке находятся несколько не соответствующих описанию шапок, а также пакет с грунтом.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция рекомендует томичам при заказах в интернете обращать внимание на адресные строки сайтов, поскольку мошеннические сайты могут отличаться от официальных лишь одним символом в адресной строке.