Заведующая томским детсадом пойдет под суд за присвоение зарплаты фиктивных сотрудников

По версии следователей, заведующая детсадом обманывала и государство и соискателей на должность. Фото: Мария ЛЕНЦ

Советский районный суд Томска начинает рассмотрение уголовного дела в отношении заведующей одного из детских садов города; женщина несколько лет получала зарплату за несуществующих сотрудников, сообщили в правоохранительных органах региона.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы областного центра 1961 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

По версии следователей, заведующая фиктивно трудоустроила в детсад 5 несуществующих сотрудников на различные должности.

В полиции уточнили, что речь идет о реальных людях; злоумышленница заключала с ними трудовые договоры, после чего убеждала кандидатов на должность оформлять и передавать ей новые банковские карты, на счета которых после «трудоустройства» перечислялась заработная плата.

По факту новым сотрудникам работу не предоставляли, о зачислении денег на их счета они даже не знали.

Заведующая при этом уверяла соискателей, что вопрос их трудоустройства еще не решен.

Описанные события происходили в период с апреля 2013 года по июнь 2018 года.

Причиненный материальный ущерб государству от действий обвиняемой составил около 4 млн. рублей.