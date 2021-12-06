Только 3% томичей сдали вождение в автошколах с первого раза в 2021 году

Сдали экзамен в условиях дорожного движения 377 человек из 11 724 экзаменуемых кандидатов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске только 3% учеников автошкол сдал вождение с первого раза в 2021 году. Сотрудники автошкол считают, что это связано с отменой «автодрома», сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

- В Томске за 9 месяцев с первой попытки сдали экзамен в условиях дорожного движения 377 человек из 11 724 экзаменуемых кандидатов, - рассказали сотрудники ГИБДД.

В свою очередь в автошколах отмечают, что такой результат связан с тем, что с апреля 2021 года была отменена сдача «автодрома». Таким образом, из группы в 60 человек с первого раза сдают два или три курсанта. Часто бывает, что после неудачной попытки томичи не готовятся и снова идут на экзамен.