Жителя Северска за многократное несоблюдение административных ограничений посадят в тюрьму на 10 месяцев

Северчанин полностью признал вину и рассказал, что не осознавал в полной мере тяжесть возможных для него последствий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в городе Северск местный житель сядет в тюрьму за многократное несоблюдение административных ограничений посадят в тюрьму на 10 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Северский городской суд признал северчанина виновным в совершении двух преступлений, а именно, неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом административных ограничений», - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что в мае 2021 года, мужчина, будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за несоблюдение ограничений, связанных с ковидом, установленных в отношении него судом, вновь допустил их нарушение и в ночное время находился в помещении магазина без средств индивидуальной защиты органов дыхания, за что был привлечен к административной ответственности.

Далее поясняется, что в июне 2021 года, выряжаясь нецензурной бранью в общественном месте, мужчина также совершил административное правонарушение.

Северчанин полностью признал вину и рассказал, что не осознавал в полной мере тяжесть возможных для него последствий.

Суд вынес решение и приговорил мужчину к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.