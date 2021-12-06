В Томской области 6 декабря пройдет горячая линия по социальному обслуживанию инвалидов

6 декабря, с 14 до 17 часов в рамках Декады инвалидов департамент социальной защиты населения Томской области проведет горячую линию. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области в понедельник, 6 декабря, пройдет горячая линия по социальному обслуживанию инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«В понедельник, 6 декабря, с 14 до 17 часов в рамках Декады инвалидов департамент социальной защиты населения Томской области проведет горячую линию», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что проконсультироваться по вопросам социального обслуживания инвалидов в стационарах можно будет по телефону 8 (3822) 60-27-35, а вот по вопросам о социальном обслуживании инвалидов на дому - 8 (3822) 60-27-31.

Добавляется, что в регионе действуют 10 стационарных учреждений социального облуживания (домов-интернатов), в них ежегодно получают услуги около двух тысяч человек.