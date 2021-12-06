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Общество6 декабря 2021 2:32

Таксист из села Парабель сразу же оплатил задолженность по алиментам, когда узнал, что его автомобиль в счет долга хотели отдать бывшей жене

Мужчина задолжал порядка 67 тыс. рублей
Ксения Высотина
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Машину должны были забрать утром следующего дня, однако вечером мужчина уже был в отделении судебных приставов с деньгами, которые погасили задолженность.

Машину должны были забрать утром следующего дня, однако вечером мужчина уже был в отделении судебных приставов с деньгами, которые погасили задолженность.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области в селе Парабель местный житель сразу же оплатил задолженность по алиментам, когда узнал, что его автомобиль в счет долга хотели отдать бывшей жене. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

«Таксист из с. Парабель задолжал около 67 тыс. рублей на содержание сына. В числе мер, предпринятых судебными приставами к неплательщику, стал арест его иномарки», - говорится в сообщении.

Далее судебные приставы рассказали, что должнику дали возможность пользоваться арестованным автомобилем, однако, работая на ней, мужчина так и не начал гасить задолженность. Автомобиль прошел процедуру оценки и было направлено на реализацию, но покупателей на Toyota Carina не нашлось. В соответствии с законодательством нереализованное имущество предложили бывшей жене в счет погашения долга.

Уточняется, что женщина была не против такого варианта, и владелец автомобиля в конце дня был поставлен в известность об этом. Машину должны были забрать утром следующего дня, однако вечером мужчина уже был в отделении судебных приставов с деньгами, которые погасили задолженность.