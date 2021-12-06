За 7 дней в Томске сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 11 автомобилистов за нарушение правил тонировки машинных стекол

Человек, привлеченный к ответственности, может произвести уплату 50% от суммы штрафа, составляет 20 дней с момента вынесения постановления о его наложении. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске за минувшую неделю Томске сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 11 автомобилистов за нарушение правил тонировки автомобильных стекол. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Полицейскими за минувшую неделю к административной ответственности привлечено 11 автомобилиста по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств)», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что тонировка стекол влияет на безопасность дорожного движения.

Также отмечается, что срок, в течение которого человек, привлеченный к ответственности, может произвести уплату 50% от суммы штрафа, составляет 20 дней с момента вынесения постановления о его наложении. По истечении указанного срока уплата административного штрафа производится в полном объеме.

Добавим, что штраф за тонировку стекол состоит в размере 500 рублей.