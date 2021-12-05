В Томске до конца декабря откроется 4 новых экопункта приема вторсырья

Открытые в ноябре экопункты за 18 дней работы собрали более полутонны вторичного сырья – пластика, макулатуры, стекла, металлов, отслужившей электротехники. Фото: Ксения Высотина

До конца 2021 года в Томске власти планируют открыть 4 новых экопункта. Ранее «КП-Томск» сообщала, что 9 ноября в регионе открылось первые 2 экологических пункта: в областном центре и в Северске. Экопункты принимают от горожан полимеры, макулатуру, стекло и другие вторичные ресурсы для дальнейшей переработки. За сдачу вторсырья жители региона будут получать дополнительный доход – от 3 до 10 рублей за килограмм.

Как доложил губернатору Сергею Жвачкину 3 декабря на совещании по обращению с твердыми коммунальными отходами Николай Чаринцев, руководитель региональной ассоциации организаций сферы обращения с отходами, открытые в ноябре экопункты за 18 дней работы собрали более полутонны вторичного сырья – пластика, макулатуры, стекла, металлов, отслужившей электротехники.

«За каждый сданный в экопункт килограмм вторсырья жители получают до 60 рублей. Собранное вторсырье направляется на переработку в Новосибирск, Кузбасс, Барнаул, Екатеринбург и Нижний Новгород», - отметил Чаринцев.

Он уточнил, что до конца года в Томске планируется открыть еще четыре экопункта. Также прорабатывается возможность запуска экотакси, которое по запросу ТСЖ или УК будет забирать большие объемы вторсырья на месте.

Отметим, глава региона поручил по возможности развернуть экопункты во всех муниципальных образованиях Томской области.