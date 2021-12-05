В Томской области за 10 месяцев 2021 года от отравления алкоголем погибли 93 жителя

Наибольшую долю - 87% - занимают отравления этиловым спиртом. Уменьшился процент отравлений, вызванных неуточненными спиртами, а также абсолютное число острых отравлений этиловым спиртом и суррогатами алкоголя. Полиция проводит иной контроль за оборотом алкоголя. Фото: архив КП Фото: архив "КП"

По сведениям регионального управления Роспотребнадзора, в Томской области снижается рост абсолютного числа случаев острых отравлений алкогольсодержащей продукцией: за 10 месяцев 2021 года их зарегистрировано 204, при этом 93 случая завершились летальным исходом. Для сравнения: за тот же период прошедшего года регистрировалось, соответственно, 242 и 101 пострадавший.

Отмечается, что за 9 месяцев 2021 года ведомство провело проверку 26 организаций, где осуществляется оборот алкогольной продукции. Выявлено 6 нарушений. Основные из них – ненадлежащие условия хранения и выявление товара с истекшим сроком годности. Шесть должностных лиц оштрафованы на общую сумму более 51 тыс. рублей.

- Наблюдается снижение абсолютного числа случаев острых отравлений алкогольсодержащей продукцией. Так, за 10 месяцев 2021 года было зарегистрировано 204 таких случая, из них 93 завершились летальным исходом (за аналогичный период 2020 года их регистрировалось, соответственно, 242 и 101), - уточнили в управлении.

Эксперты добавляют: наибольшую долю - 87% - занимают отравления этиловым спиртом. Уменьшился процент отравлений, вызванных неуточненными спиртами, а также абсолютное число острых отравлений этиловым спиртом и суррогатами алкоголя.

Полиция проводит иной контроль за оборотом алкоголя. Так, региональное УМВД в пятницу, 3 декабря, распространило сообщение о том, что на ул. Кучина в Томске были обнаружены два грузовика, в которых находились 720 канистр объемом 10 л и 24 пятилитровых бутыли. По результатам проведенных экспертиз установлено, что все емкости были наполнены спиртом. По предварительной информации, томич перевез и хранил спирт, не имея соответствующей лицензии. Из незаконного оборота было изъято свыше 7,3 т спирта на сумму более 400 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная перевозка этилового спирта в крупном размере» УК РФ (максимальная санкция – до 3 лет лишения свободы).