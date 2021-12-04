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Здоровье4 декабря 2021 9:18

В Томской области зарегистрировано 225 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших в регионе – 56 764 человека
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
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224 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 41 018 человек.

224 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 41 018 человек.

Фото: Ксения Высотина

В субботу, 4декабря 2021 года, в Томской области выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 56 764 подтвержденных случая заболевания.

По данным оперштаба, 224 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 41 018 человек.

Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,92. В коечном фонде свободно 26,8% мест.

За последние сутки в стране выявлено 32 974 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 215 пациентов скончались, 36 414 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 769 011 человек, 280 072 скончались, 7 919 250 выздоровели.