В Томской области сельчанин угнал у соседки незапертую машину с ключами в замке зажигания

Вот та самая автомашина, которую незадачливый житель с. Вороновка "взял напрокат" у соседки, загнал в кювет, сам вышел и скрылся. Фото: сайт регионального УМВД.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в угоне автомобиля в Шегарском районе; в замке зажигания транспортного средства оказались ключи, а дверца открыта. 43-летний житель с. Вороновка решил покататься на машине, но не справился с управлением, съехал в кювет, где и бросил авто, сообщила в субботу, 4 декабря, пресс-служба регионального УМВД в соцсети ВКонтакте.

«В дежурную часть ОМВД России по Шегарскому району обратилась 32-летняя жительница села Вороновка. Женщина заявила об угоне ее автомобиля с придомовой территории. Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый: им оказался ранее судимый местный житель 1978 года рождения», - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительной информации, подозреваемый ночью прогуливался по селу. Рядом с домом потерпевшей он обратил внимание, что в замке зажигания припаркованного автомобиля находятся ключи, а сам автомобиль не заперт. Мужчина завел транспортное средство и отправился кататься. На одной из улиц он не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет, где и бросил застрявший автомобиль. Машина была возвращена владелице.

Добавляется: по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ, максимальная санкция которой - лишение свободы на срок до 5 лет.