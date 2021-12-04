Томичи для женитьбы выбирают главную "зеркальную дату" февраля

Тридцать семь пар из Томска пожелали сделать днем своего бракосочетания дату 22.02.2022. Фото: Виктория Стеблова

На день пятницы, 3 декабря, томские ЗАГСы приняли 22 заявления о регистрации браков 22. 01. 22 года. А в «главную зеркальную дату» (22. 02. 2022 г.) уже сейчас планируют оформить отношения 37 пар, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

- Самые «симметричные» сочетания двоек нас ждут в феврале и декабре. Январь тоже порадует сочетанием «красивых» цифр: на 22. 01. 2022 поступило 22 заявления на регистрацию браков от будущих молодоженов, - отметила Юлия Гетманенко, начальник департамента ЗАГС Томской области.

Она уточнила, что выбрать дату и время бракосочетания можно дистанционно на портале Госуслуг, через личный кабинет. В ЗАГС нужно будет явиться на церемонию регистрации, предварительно проверив статус бронирования по телефону.

- Идя навстречу пожеланиям будущих супругов, в главную «зеркальную» дату - 22. 02. 2022 - руководство департамента приняло решение о проведении в ЗАГСах церемоний регистрации брака в торжественной обстановке. Пожениться в этот день в регионе собираются 37 влюбленных пар, - добавила Юлия Гетманенко.