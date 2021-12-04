Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 декабря 2021 6:23

Томичи для женитьбы выбирают главную "зеркальную дату" февраля

Заявления в ЗАГСы можно подать дистанционно
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тридцать семь пар из Томска пожелали сделать днем своего бракосочетания дату 22.02.2022.

Тридцать семь пар из Томска пожелали сделать днем своего бракосочетания дату 22.02.2022.

Фото: Виктория Стеблова

На день пятницы, 3 декабря, томские ЗАГСы приняли 22 заявления о регистрации браков 22. 01. 22 года. А в «главную зеркальную дату» (22. 02. 2022 г.) уже сейчас планируют оформить отношения 37 пар, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

- Самые «симметричные» сочетания двоек нас ждут в феврале и декабре. Январь тоже порадует сочетанием «красивых» цифр: на 22. 01. 2022 поступило 22 заявления на регистрацию браков от будущих молодоженов, - отметила Юлия Гетманенко, начальник департамента ЗАГС Томской области.

Она уточнила, что выбрать дату и время бракосочетания можно дистанционно на портале Госуслуг, через личный кабинет. В ЗАГС нужно будет явиться на церемонию регистрации, предварительно проверив статус бронирования по телефону.

- Идя навстречу пожеланиям будущих супругов, в главную «зеркальную» дату - 22. 02. 2022 - руководство департамента приняло решение о проведении в ЗАГСах церемоний регистрации брака в торжественной обстановке. Пожениться в этот день в регионе собираются 37 влюбленных пар, - добавила Юлия Гетманенко.