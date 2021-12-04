Погода в Томске 4 декабря 2021 – небольшое похолодание, порывы ветра и снег

За окном сейчас -3. Днем синоптики прогнозируют такую же температуру и снег, а также гололедицу на дорогах Томска и области. Берегите себя, проведите выходные дни приятно и с пользой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 4 декабря, в областном центре будет облачно с прояснениями. Синоптики также обещают небольшой снег и гололедные явления. Ветер западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -3, -5°С. На дорогах местами гололедица

На территории региона также ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в отдельных районах небольшой снег, гололедные явления. Ветер западного направления, днем его скорость будет достигать 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -3, -8°С. На дорогах местами гололедица.