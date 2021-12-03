4 и 5 декабря жители Томска смогут покататься на 20 ледовых катках

Томичи очень любят кататься зимой на коньках... И есть где! Фото: Олег ЗОЛОТО

На 3 декабря в Томске для посетителей открыты 19 ледовых катков, в ближайшие дни примет любителей спорта еще один, сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

«В Ленинском районе – работает хоккейная коробка спорткомплекса «Юность» по адресу ул. К. Маркса, 50, каток на ул. Интернационалистов, 12 и хоккейная коробка по адресу ул. Говорова, 36. В Октябрьском районе работает каток ДЮСШ «Кедр» на ул. Высоцкого, 7, каток «Ледок» на ул. Герасименко, 1/15 стр. 1 и каток возле ДК «Авангард», также работает хоккейные коробки по адресам ул. Лазарева, 1/1, ул. Транспортная, 4/1 и 4/2, ул. Лазо, 30/2, пос. Светлый, 33 и катки на ул. Мичурина 79/2 и Иркутский тракт 86/3. В Советском районе покататься на льду можно на пр. Академический, 1/1», – говорится в сообщении пресс-службы администрации областного центра.

Специалисты отмечают, что на 16 катках горожане могут взять в прокат инвентарь. В частности, покататься на коньках можно в Кировском районе на стадионе «Политехник», в сквере ССО, хоккейной коробке на ул. Лыткина, 8/2 и катке на ул. Энергетиков, 6.

Заметим, что в субботу, 4 декабря, ожидается открытие катка в микрорайоне Радонежский по адресу: ул. Береговая, 6.