К весне следующего года владельцы намерены запустить крематорий на Воронинском кладбище Томска

В крематории на Воронинском кладбище Томска будет зал прощания... Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

На относительно новом кладбище областного центра возле села Воронино, оно расположено в Томском районе региона, чешские специалисты сейчас монтируют первую печь будущего городского крематория. Об этом РИА Томск рассказал директор крематория Владимир Полбин.

По словам руководителя, открытие частного крематория запланировано владельцами и руководством объекта на начало следующего года. Первая печь, произведенная в Чехии, будет производить 5 тыс. кремаций в год. Колумбарий для урн с прахом появится на территории комплекса не ранее весны.

Специалисты напоминают, что администрация Томска сдала в аренду на 7 лет компании «СпецРитуалТомск» участок на новом кладбище в деревне Воронино. Строительство здесь началось летом прошлого года.

Владельцы крематория оценивают его строительство сегодня в 300 млн. рублей. Возведение объекта значительно подорожало из-за роста цен на строительные материалы.

Отмечается, что томский крематорий станет только тридцатым во всей России. В соседнем Новосибирске работают сегодня два крематория.