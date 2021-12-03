В селе Лучаново Томского района жители теперь пьют чистую воду после запуска станции водоподготовки

В Томской области многие населенные пункты мечтают о чистой воде без примесей... Фото: Пресс-служба администрации Томской области

3 декабря в селе Лучаново Томского района Томской области была торжественно открыта станция водоподготовки, она стала первой, построенной в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

По словам замгубернатора Евгения Паршуто, на строительство объекта направлено 38,3 млн рублей. Он отметил, что из этой суммы почти 37 млн рублей составили федеральные средства. Станция стала первым объектом в регионе, который построен по проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Руководитель подчеркнул, что в последние четыре года в Томской области проблема обеспечения людей чистой питьевой водой решается семимильными шагами: сначала с помощью губернаторской программы, а теперь и благодаря ресурсам президентского нацпроекта.

Заметим, что во многих муниципалитетах Томской области местные жители сталкиваются с проблемами с питьевой водой. Наверное, на большинстве территорий в ней присутствуют примеси, в частности металлов. Этот вопрос власти пытаются решить уже давно, не первое десятилетие.

Специалисты отмечают, что в селе Лучаново проживает более 1300 человек. Проблема с питьевой водой здесь существовала много лет: в воде, поступающей в дома сельчан, отмечалось повышенное содержание железа и магния. Запуск станции водоподготовки позволил решить этот вопрос.

Подчеркивается, что станция очищает в сутки 240 кубометров воды. Кроме того, этот объект автоматизирован и не требует постоянного присутствия людей.

В следующем году данный нацпроект будет реализован на объектах еще в трех муниципалитетах Томской области.