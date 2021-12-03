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Происшествия3 декабря 2021 11:22

В Томской области житель поселка заключен под стражу за убийство односельчанки поленом

Также из квартиры жертвы мужчина украл имущество на 2,5 тыс. рублей
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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В сельской местности порой могут убить за пару тысяч рублей...

В сельской местности порой могут убить за пару тысяч рублей...

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце ноября текущего года в поселке Плотниково Шегарского района, это на юге Томской области, нетрезвый местный житель убил и ограбил односельчанку. По данным фактам сотрудники СУ СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщила 3 декабря региональная пресс-служба правоохранительного ведомства.

«По предварительным данным, 24 ноября 2021 года 29-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения в квартире жилого дома в поселке Плотниково Шегарского района Томской области, нанес множественные удары поленом по голове хозяйке квартиры, после чего похитил имущество женщины на общую сумму 2,5 тысячи рублей и скрылся с места преступления. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте», – говорится в сообщении пресс-службы СУ Следкома.

Специалисты информируют о том, что подозреваемый при предъявлении обвинения в совершении преступлений признал свою вину в полном объеме. Суд заключил мужчину под стражу.

Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается.