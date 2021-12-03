Жителей Томской области предупредили, что за незаконную рубку хвойных деревьев можно получить до 7 лет

Многие томичи отказываются от натуральных елок в пользу искусственных... Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В приближении новогодних праздников жителей Томской области предупредили о том, что за незаконную вырубку деревьев, в том числе хвойных, предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба администрации региона. Специалисты информирую о том, что если ущерб превысит 5 тыс. рублей, может быть назначена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.

Интернет-портал администрации Томской области информирует о том, что в регионе стартовала ежегодная профилактическая акция «Ель», направленная на защиту молодых деревьев от топоров «черных лесорубов». Отмечается, что усиленное патрулирование хвойных молодняков будут вести мобильные группы специалистов госконтроля совместно с лесничими и полицией.

По словам инспекторов, в области постепенно уменьшается количество незаконно срубленных новогодних деревьев. Например, в текущем году пока не выявлено ни одного факта нелегальной заготовки молодого подроста елей и пихт.

Заметим, что в прошлом году браконьеры срубили на территории региона 411 новогодних деревьев.

Как сообщил ранее сайт КП в Томске, традиционная экологическая акция «Елки для буренки» стартует в областном центре в середине января следующего года. Новогодние деревья будут перерабатывать на витаминную добавку для скота.