В Томске окончено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который ограбил шесть гаражей и один дом

Обвиняемый разбирал руками кирпичные кладки, либо разрушал кирпичные стены с помощью подручных средств или гвоздодера, после чего проникал через образовавшиеся проемы или окна в помещения гаражей, используемых в качестве хранилищ. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске завершалось расследование уголовного дела в отношении местного 36-летнего жителя, который ограбил шесть гаражей и один дом. Мужчина нанес ущерб потерпевшим в размере более 370 тыс. рублей.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении 5 преступлений», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что томич в период с июля по август 2021 года воровал имущества из 6 гаражей, расположенных на территории Октябрьского района. Уточняется, что обвиняемый разбирал руками кирпичные кладки, либо разрушал кирпичные стены с помощью подручных средств или гвоздодера, после чего проникал через образовавшиеся проемы или окна в помещения гаражей, используемых в качестве хранилищ.

За весь этот период мужчина украл строительные и бытовые электроинструменты, сварочные аппараты, бензогенераторы, автомобильные минимойки, диски, шины, краскопульты, аккумуляторы и зарядные устройства к ним, а также автомобильные запчасти и лодочный мотор.

Позже в полиции рассказали про еще один проступок томича. В конце августа этого же года, мужчина залез в окно жилого дома, после чего прошел в помещение веранды, откуда похитил строительные и бытовые электроинструменты, а также сварочный аппарат.

Добавляется, что похищенное имущество обвиняемый продавал. В общей сложности потерпевшим причинен ущерб более 370 тыс. рублей.

На данный момент материалы уголовного дела направлены в суд.