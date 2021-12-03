Коллективный иммунитет от COVID-19 среди сотрудников томских университетов составил почти 80%

Активный иммунитет работников детских садов и школ составляет более 88 %. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске среди сотрудников в образовательной сфере иммунитет к COVID-19 приближается к 80%. Среди преподавателей университетов – 78%, а среди сотрудников учреждений профессионального образования – 87%. Об этом сообщили в telegram-канале облздарва.

«78% сотрудников университетов и 87% сотрудников учреждений профессионального образования имеют активный иммунитет к новой коронавирусной инфекции (поставили прививку или переболели менее полугода назад)», - говорится в сообщении.

В облздраве также рассказали, что среди студентов вузов, проживающих в общежитиях, количество вакцинированных и переболевших составляет 72%, среди студентов системы профобразования – 86%.

Помимо этого, отмечается, что активный иммунитет работников детских садов и школ составляет более 88 %. Также добавляется, что поставили прививку и переболели менее полугода назад более 13 тыс. работников детских садов, и более 17 тыс. сотрудник школ, а также более 2 тыс. работников учреждений дополнительного образования.