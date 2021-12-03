В Томской области от коронавируса за сутки скончался один человек

По данным оперштаба, 216 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 3 декабря 2021 года, стало известно о смерти одного жителя Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 635 человек.

Также в Томской области выявлено 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 56 539 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 216 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 40 794 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,94. В коечном фонде свободно 27,6% мест.

За последние сутки в стране выявлено 32 930 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах 1 217 пациентов скончалось, 36 514 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 736 037 человек, 278 857 скончались, 8 436 631 выздоровели.